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В США создали способного поддержать диалог робота по образу антагониста из «Терминатора»

На видео робот отвечает на вопросы человека, выполняет действия и объясняет, для чего эти действия были нужны.
Анастасия Бобылева 2024-03-16 17:25:01
© Фото: Figure, Youtube

Компания OpenAI создала робота с искусственным интеллектом, внешне напоминающего фигуру человека и способного поддерживать живой разговор. Видеозапись с роботом опубликовал таблоид Daily mail. Примечательно, что внешне он напоминает Skynet из фильма «Терминатор».

Созданный на базе ChatGPT робот способен определять объекты, которые «видит», описывать их и строить причинно-следственный связи. Так, на видео он определил, что перед ним лежит яблоко и, когда человек попросил его дать еды, протянул это яблоко ему. Когда его спросили, что делать с грязной тарелкой, робот предположил, что теперь ее нужно помыть.

Эта машина может поддерживать разговор в режиме реального времени и выполнять базовые задачи, а также, как утверждает компания, планировать будущие действия и обращаться к своей памяти. Однако отвечает на вопросы он не сразу, в отличие от более приспособленного к этому ChatGPT.

#Наука #в стране и мире #технологии #робот #искусственный интеллект
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