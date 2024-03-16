В США создали способного поддержать диалог робота по образу антагониста из «Терминатора»

Компания OpenAI создала робота с искусственным интеллектом, внешне напоминающего фигуру человека и способного поддерживать живой разговор. Видеозапись с роботом опубликовал таблоид Daily mail. Примечательно, что внешне он напоминает Skynet из фильма «Терминатор».

Созданный на базе ChatGPT робот способен определять объекты, которые «видит», описывать их и строить причинно-следственный связи. Так, на видео он определил, что перед ним лежит яблоко и, когда человек попросил его дать еды, протянул это яблоко ему. Когда его спросили, что делать с грязной тарелкой, робот предположил, что теперь ее нужно помыть.

Эта машина может поддерживать разговор в режиме реального времени и выполнять базовые задачи, а также, как утверждает компания, планировать будущие действия и обращаться к своей памяти. Однако отвечает на вопросы он не сразу, в отличие от более приспособленного к этому ChatGPT.