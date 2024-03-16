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Москвич обнаружил в Белоруссии 89-летнего отца, который ушел в МФЦ и не вернулся

Пенсионер сообщил родным, что идет в МФЦ, и пропал, а через несколько дней выяснилось, что он уехал в Белоруссию отдыхать.
Анастасия Бобылева 2024-03-16 17:50:01
© Фото: Paco Freire, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пенсионер из Москвы сказал родным, что идет в МФЦ, вышел из дома и пропал. Спустя несколько дней выяснилось, что он втайне уехал отдыхать в другую страну. Мужчину нашли в Белоруссии, как сообщил Life.

Во вторник 12 марта 89-летнийц Аркадий Иванович заявил сыну, что собирается пойти в МФЦ по делам. После этого он не вернулся домой, и его сын Константин забеспокоился. На звонки пенсионер не отвечал.

Константин обнаружил, что из квартиры отца пропали некоторые вещи, паспорт и загранпаспорт. В конце концов выяснилось, что пенсионер поехал в Белоруссию, чтобы отдохнуть. По данным издания, подобное уже случалось с Аркадием Ивановичем. Однажды, сообщив родным, что едет в Казань, он отправился на отдых в Дубай.

#в стране и мире #отдых #Пенсионер #путешествие
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