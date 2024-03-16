Актер Маковецкий назвал пустяком кражу у него 195 тысяч рублей

Российский народный артист Сергей Маковецкий прокомментировал слухи о краже у него в Санкт-Петербурге 195 тысяч рублей. Он не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, отметив, что все это «глупости».

«У нас больше нет тем для разговоров, для обсуждений в нашей стране? Ну что вы из какого-то пустяка делаете кучерявую? Все глупости», - передает его слова 360.

По данным издания, актер приехал в Северную столицу, чтобы сыграть в спектакле «Не случайная встреча». Сообщается, что после спектакля он прогулялся по городу с крестником. Вещи Маковецкий передал в камеру хранения отеля, куда их отнес водитель. Рюкзак с деньгами был среди этих вещей.

Сам актер не стал комментировать произошедшее, о краже рассказал его крестник. По его словам, пропажа обнаружилась, когда Маковецкий забрал вещи из камеры, пошел в ресторан пить чай и захотел оплатить счет.