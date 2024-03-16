Явка на выборах президента России превысила 50%

За следующего президента России проголосовали более половины россиян по данным на 16:13 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

«На 16 часов вместе с ДЭГ(дистанционное электронное голосование - прим.ред.) явка составила 50,36%», - уточнил зампредседателя ЦИК Николай Булаев на брифинге.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах главы государства. Помимо Владимира Путина, на должность президента России претендуют еще три зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.