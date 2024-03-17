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В Минпромторге назвали лучшими в мире подлодки проекта «Лада»

Виктор Евтухов отметил, что подлодка является самым сложным изделием в промышленности.
Алексей Курильченко 2024-03-17 08:19:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Дизель-электрические подлодки проекта 677 «Лада» являются на данный момент являются лучшими в мире за счет выдающихся характеристик и мощного вооружения. Об этом в интервью программе «Военная приемка» заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«С точки зрения тактико-технических характеристик, с точки зрения образцов вооружения, которые на ней представлены, мы считаем, что это одна из лучших, а может быть и лучшая дизель-электрическая подлодка в мире», - заявил Евтухов.

Замглавы Минпромторга также отметил, что подводная лодка является самым сложным изделием в промышленности, особенно с точки зрения широкой кооперации.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» под названием «"Кронштадт". Самая тихая из подлодок» на нашем телеканале 17 марта в 9:55. Съемочная группа «Приемки» оказалась первой, кому разрешили не просто снять «Кронштадт», а пропустили внутрь лодки. Более того, специально для зрителей конструкторы провели экскурсию по подводному кораблю.

#подлодки #Военная приемка #проект 677 «лада» #Минпромторг #наш эксклюзив #Виктор Евтухов
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