В Минпромторге назвали лучшими в мире подлодки проекта «Лада»

Дизель-электрические подлодки проекта 677 «Лада» являются на данный момент являются лучшими в мире за счет выдающихся характеристик и мощного вооружения. Об этом в интервью программе «Военная приемка» заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«С точки зрения тактико-технических характеристик, с точки зрения образцов вооружения, которые на ней представлены, мы считаем, что это одна из лучших, а может быть и лучшая дизель-электрическая подлодка в мире», - заявил Евтухов.

Замглавы Минпромторга также отметил, что подводная лодка является самым сложным изделием в промышленности, особенно с точки зрения широкой кооперации.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» под названием «"Кронштадт". Самая тихая из подлодок» на нашем телеканале 17 марта в 9:55. Съемочная группа «Приемки» оказалась первой, кому разрешили не просто снять «Кронштадт», а пропустили внутрь лодки. Более того, специально для зрителей конструкторы провели экскурсию по подводному кораблю.