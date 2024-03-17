Подлодки проекта «Лада» в два раза превзошли предшественников по дальности хода

Создателям подводных лодок проекта 677 «Лада» удалось снизить потребление электроэнергии при мощности батарей, аналогичной кораблям проекта 636. Также конструкторы увеличили коэффициент полезного действия оборудования «Лады». Об этом в программе «Военная приемка» рассказал главный конструктор подлодок проекта 677 «Лада» Александр Арсентьев.

«Здесь меньшее потребление энергии при той же самой мощности, КПД у этого оборудования выше. С той же самой емкостью батареи мы можем получить большую дальность плавания в подводном положении. Если сравнивать, то мы по дальности выиграли в два раза», - рассказал конструктор.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» под названием «"Кронштадт". Самая тихая из подлодок» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Съемочная группа «Приемки» оказалась первой, кому разрешили не просто снять «Кронштадт», а пропустили внутрь лодки. Более того, специально для зрителей конструкторы провели экскурсию по подводному кораблю.