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Подлодки проекта «Лада» в два раза превзошли предшественников по дальности хода

Конструкторам удалось сохранить мощность батарей и снизить электропотребление.
Алексей Курильченко 2024-03-17 12:36:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Создателям подводных лодок проекта 677 «Лада» удалось снизить потребление электроэнергии при мощности батарей, аналогичной кораблям проекта 636. Также конструкторы увеличили коэффициент полезного действия оборудования «Лады». Об этом в программе «Военная приемка» рассказал главный конструктор подлодок проекта 677 «Лада» Александр Арсентьев.

«Здесь меньшее потребление энергии при той же самой мощности, КПД у этого оборудования выше. С той же самой емкостью батареи мы можем получить большую дальность плавания в подводном положении. Если сравнивать, то мы по дальности выиграли в два раза», - рассказал конструктор.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» под названием «"Кронштадт". Самая тихая из подлодок» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Съемочная группа «Приемки» оказалась первой, кому разрешили не просто снять «Кронштадт», а пропустили внутрь лодки. Более того, специально для зрителей конструкторы провели экскурсию по подводному кораблю.

#подлодки #Военная приемка #проект 677 «лада» #наш эксклюзив
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