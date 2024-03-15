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В Томске пенсионерка забыла в магазине 1,4 миллиона рублей

Забытые денежные средства полицейские вернули 65-летней женщине.
Игнат Далакян 2024-03-15 06:02:01
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

В Томске пенсионерка забыла пакет с деньгами в одной из кондитерских, где покупала пирожные. Сумма забытых денег составила 1, 4 миллиона рублей, ей все вернули полицейские. Об этом сообщило УМВД по Томской области.

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что в отдел Министерства внутренних дел по Советскому району Томска обратилась местная жительница, которая обнаружила в одной из кондитерских пакет с крупной денежной суммой. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли в торговую точку, опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения и в течение суток установили личность хозяйки денежных средств.

«Ею оказалась 65-летняя жительница областного центра», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению УМВД по региону, пенсионерка сняла со своего счета более 1,4 миллиона рублей, а затем забыла пакет с наличными в одном из магазинов кондитерских изделий, куда зашла по пути домой.

Потерянные деньги были возвращены пенсионерке. В свою очередь, пожилая гражданка поблагодарила полицейских и обнаружившую пропажу женщину.

#в стране и мире #полиция #деньги #томск #пенсионерка
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