«Солнцепеки» сожгли заглубленные укрытия и схроны ВСУ на Северском направлении

На Северском направлении в зоне проведения спецоперации на боевом дежурстве находятся расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек».

Фортификационные сооружения противника не являются препятствием для этой техники. Сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами способны сжечь дотла заглубленные укрытия на позициях ВСУ, их наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами, а также позиции артиллерии.

Менее минуты достаточно для развертывания комплекса и выполнения огневой задачи. Затем «Солнцепек» уходит с огневой позиции и маскируется, чтобы избежать ответного удара или атаку дронов противника.

С этой целью группы охранения обеспечивают безопасность и предотвращают диверсии со стороны украинских военнослужащих, прикрывая боевую работу экипажей «Солнцепеков».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.