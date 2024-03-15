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«Солнцепеки» сожгли заглубленные укрытия и схроны ВСУ на Северском направлении

Оперативно развернувшись и выполнив огневую задачу, расчеты ТОС «Солнцепек» покидают позицию и маскируются, чтобы не попасть под ответный удар противника.
2024-03-15 05:30:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Северском направлении в зоне проведения спецоперации на боевом дежурстве находятся расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек».

Фортификационные сооружения противника не являются препятствием для этой техники. Сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами способны сжечь дотла заглубленные укрытия на позициях ВСУ, их наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами, а также позиции артиллерии.

Менее минуты достаточно для развертывания комплекса и выполнения огневой задачи. Затем «Солнцепек» уходит с огневой позиции и маскируется, чтобы избежать ответного удара или атаку дронов противника.

С этой целью группы охранения обеспечивают безопасность и предотвращают диверсии со стороны украинских военнослужащих, прикрывая боевую работу экипажей «Солнцепеков».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВС РФ #спецоперация #Тяжелая огнеметная система #схроны #позиции ВСУ #Северское направление #ТОС Солнцепек
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