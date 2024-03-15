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Фельдшеры поделились мнением о новых изменениях в работе в дальних регионах РФ

По программе «Земский доктор» сотрудники медучреждений будут получать повышенные зарплаты и не только.
Мария Герман Глеб Владовский 2024-03-15 22:23:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

В селе Алексеевка Еврейской автономии врача ждали. Фельдшер Сергей Кузнецов работает всего месяц и пока знакомится с населением. Под его присмотром около 250 человек, большинство из них - пенсионеры, и не все могут ездить в районный центр. А в новом современном фельдшерско-акушерском пункте можно получить профессиональную помощь. 

«Когда первый раз зашёл был удивлен. просторное помещение. Все есть для работы. Если нужно, то делаю заявочку», - поделился впечатлениями заведующий ФАП с. Алексеевка.

Врачи, фельдшеры, медсестры получают единовременную выплату в размере миллиона рублей, а также региональные подъёмные. Кроме того увеличится и зарплата.  Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Новая денежная выплата дополнит уже действующую больше 10 лет федеральную программу «Земский доктор»,по которой молодым врачам, фельдшерам и медсестрам выплачивают подъёмные, а также предоставляют жильё и другие социальные льготы.  По мнению экспертов это позволит привлечь в небольшие города и посёлки молодых специалистов.

Привлекает молодых специалистов и новая  современная инфраструктура  - в этом году только в Хабаровском крае планируется возведение пяти амбулаторий для земских специалистов. 

#в стране и мире #врачи #выплаты #земский доктор
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