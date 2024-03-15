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Боец с позывным «Кот» рассказал, как превратил в груду металла вражеский Abrams

Управляемая ракета ПТРК «Корнет» прошла броню танка противника, как мягкое масло, рассказали бойцы.
Андрей Лазарев Анастасия Бобылева 2024-03-15 21:35:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Бойцы рассказали подробности уничтожения вражеского танка Abrams, ранее подбитого нашими военнослужащими недалеко от села Бердычи под Авдеевкой. Они также показали новые кадры своей боевой работы.

Командир расчета противотанкового комплекса «Корнет» отдельного соединения спецназа группировки Центр, Герой России с позывным «Кот» сообщил, что танк противника вел огонь в лесопосадке, и перед нашими бойцами стояла задача остановить его. Пуск ракеты из ПТРК «Корнет» выполнял сам «Кот».

«Навелись на эту посадку и начали наблюдение за ней. После этого он начал движение на юг. Там посадка уже пореже начиналась. И его тепловой сигнал пробивался через нее. Принял решение, что нужно стрелять на опережение. Как раз он подпадал в зону поражения. Произвели выстрел. Попали по нему, он обездвижился, он разулся. И последующими выстрелами добили, чтобы просто груда металла было», - рассказал он.

На  кадрах с высоты птичьего полета отчетливо видно, как полыхает машина противника.

Танк уничтожили ночью. Экипаж ликвидировали. Наши бойцы говорят, что не знали, что били именно по Abrams. Информация об этом пришла позже.

Управляемая ракета «Корнета» прошила броню американца, как мягкое масло, говорят бойцы. Так окончательно развеялся миф о неуязвимости американских машин.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Андрея Лазарева.

#военная техника #танк #ВСУ #Abrams #наш эксклюзив #Авдеевка
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