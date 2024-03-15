МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Худсовет Минобороны поздравил с Масленицей участников СВО в госпитале Бурденко

Для бойцов, находящихся в госпитале, выступили заслуженная артистка России Юта и артисты Центрального академического театра Российской Армии.
2024-03-15 20:05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Художественный совет при Минобороны России поздравил с Масленицей военнослужащих, проходящих лечение в госпитале им. Н.Н. Бурденко. Бойцам устроили настоящий праздник с блинами и выступлениями.

В госпитале выступили заслуженная артистка России Юта артисты Центрального академического театра Российской Армии, также наших военнослужащих посетили юнармейцы, воспитанницы Московского Пансиона МО РФ и известный писатель Олег Рой.

«Масленица - старый добрый русский праздник, который наполнен радостью. Это праздник весны. И мы можем его праздновать, потому что кто-то на передовой защищает наш мир. И сейчас те ребята, которые получили ранения, точно так же нуждаются в этом празднике. И если мы можем подарить им частичку этого праздника, то мы просто обязаны сказать спасибо», - считает Юта.

Гости пришли в палаты к военнослужащим, исполнили музыкальные произведения, показали творческие номера, угостили блинами и вручили подарки. Они пообщались с бойцами, прочитали им детские письма и ответили на интересующие вопросы.

До конца недели подобные мероприятия пройдут не только в Москве и Московской области, но и в военных госпиталях других регионов России. Популярные артисты, творческие группы военных учреждений культуры, представители женсоветов, молодежных и ветеранских организаций, благотворительных фондов навестят бойцов и угостят их блинами, изготовленными собственноручно по классической рецептуре русской народной кухни, прочитают им новые стихотворения современных поэтов, исполнят песни.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #масленица #госпиталь Бурденко #поздравление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
КРЭТ. Часть 2
2
КРЭТ. Часть 1
3
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
4
Спецназ Кубы
5
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 