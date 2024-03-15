Худсовет Минобороны поздравил с Масленицей участников СВО в госпитале Бурденко

Художественный совет при Минобороны России поздравил с Масленицей военнослужащих, проходящих лечение в госпитале им. Н.Н. Бурденко. Бойцам устроили настоящий праздник с блинами и выступлениями.

В госпитале выступили заслуженная артистка России Юта артисты Центрального академического театра Российской Армии, также наших военнослужащих посетили юнармейцы, воспитанницы Московского Пансиона МО РФ и известный писатель Олег Рой.

«Масленица - старый добрый русский праздник, который наполнен радостью. Это праздник весны. И мы можем его праздновать, потому что кто-то на передовой защищает наш мир. И сейчас те ребята, которые получили ранения, точно так же нуждаются в этом празднике. И если мы можем подарить им частичку этого праздника, то мы просто обязаны сказать спасибо», - считает Юта.

Гости пришли в палаты к военнослужащим, исполнили музыкальные произведения, показали творческие номера, угостили блинами и вручили подарки. Они пообщались с бойцами, прочитали им детские письма и ответили на интересующие вопросы.

До конца недели подобные мероприятия пройдут не только в Москве и Московской области, но и в военных госпиталях других регионов России. Популярные артисты, творческие группы военных учреждений культуры, представители женсоветов, молодежных и ветеранских организаций, благотворительных фондов навестят бойцов и угостят их блинами, изготовленными собственноручно по классической рецептуре русской народной кухни, прочитают им новые стихотворения современных поэтов, исполнят песни.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.