Боец группировки «Днепр» назвал причины массовой сдачи в плен ВСУ под Работино

В Запорожской области в районе населенного пункта Работино вперед продвигаются военнослужащие 58-й армии группировки войск «Днепр» совместно с мотострелковыми подразделениями. Для продвижения они используют беспилотники для ударов по укреплениям и личному составу Вооруженных сил Украины.

«Обстановка, как говорят, стабильно напряженная. Потихоньку продавливаем силы противника на различных подступах в Работино и вокруг него. <...> В воздухе очень большое количество БПЛА, как разведывательных, так и ударных дронов. С помощью них мы помогаем пехоте продавить, "выселяем" так называемые блиндажи противника, уничтожаем его пехоту. После чего уже наша производит зачистку и закрепление на данных рубежах», - сообщил оператор БПЛА 70-го полка с позывным «Доктор».

По его мнению, качество резервов, которые украинские националисты пытаются подтянуть на этот участок линии боевого соприкосновения, «оставляет желать лучшего», так как «лучшие силы их уже были побеждены».

«Доктор» добавил, что системы беспилотных летательных аппаратов постоянно развиваются и появляются новые технологии и приспособления, увеличивающие дальность действия и эффективность. Так, активная работа российских беспилотников и артиллерии под Работино вынуждает украинских военнослужащих принимать решения о сдаче в плен.

«Скажу от себя, что энтузиазма у них очень сильно поубавилось. То есть сейчас это уже достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется», - поделился мнением оператор БПЛА 70-го полка.

В то же время противник высоко оценивает боевую работу российских артиллеристов и операторов беспилотников. Сдаваясь в плен, они отвечают на вопрос, каково по их мнению качество работы артиллерии и беспилотников ВС РФ. «Доктор» отметил, что украинские военнослужащие говорят, что «все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.