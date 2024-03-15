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Бастрыкин поручил наградить мальчика, спасшего свою сестру от обстрела ВСУ

Сейчас юный герой и его сестра находятся в больнице.
Анна Касаткина 2024-03-15 15:56:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить маленького героя из села Беловское Белгородской области, спасшего сестру от обстрелов ВСУ.

Мальчик Женя закрыл собой девятимесячную сестру во время обстрела села Беловское со стороны ВСУ. Благодаря героическому поступку ребенка трагедии удалось избежать, но травмы дети получили. Оба ребенка в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку.

Сегодня днем от удара ВСУ по Белгороду скончался боец теробороны, который неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в округе. Также пострадали двое мирных жителей, всем оказывается медицинская помощь.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #герой #Мальчик #Александр Бастрыкин
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