Виктор Бут: американский ВПК утратил технологии для производства оружия

После того как США отправили большие партии оружия на Украину, американский военно-промышленный комплекс получил заказ на восстановление запасов вооружения. Но ВПК не сможет выполнить поставленную задачу, так как многие компетенции были утрачены, а производство передано за границу. Об этом в программе «Открытый эфир» заявил предприниматель Виктор Бут.

«Большинство оружия, которое США передавали Украине, было из наличия. Конечно, американский ВПК получил большие заказы на возмещение, но справиться с ними он не может. Потому что они вывели свою промышленность - например, даже на производство головки наведения "Стингеров", самой основной части, они уже утратили компетенции и технологии. Они сделали что смогли, а когда пропала необходимость, то компания закрылась», - заявил Бут.

По словам предпринимателя, сегодня в США практически не осталось своей промышленности - все было отдано на «аутсорс» в другие страны. Например, 95% антибиотиков поставляются в Штаты из Китая.

Напомним, что Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, после чего его вывезли в Соединенные Штаты. Впоследствии его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и финансовой поддержке терроризма. Мужчину приговорили к 25 годам заключения, в общей сложности он пробыл в тюрьме почти 15 лет. В конце 2022 года Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, после чего россиянин вернулся на Родину.

Полное интервью с предпринимателем Виктором Бутом смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.