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Виктор Бут заявил, что общество США находится на пороге гражданской войны

Общество в США сегодня разделилось на три слоя - и все в этих слоях хорошо вооружены, отметил предприниматель.
Алексей Курильченко 2024-03-16 15:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Американской общество расколото и хорошо вооружено, этому вероятность начала гражданской войны в Штатах высока как никогда. Об этом в программе «Открытый эфир» заяви предприниматель Виктор Бут.

«Общество очень сильно разделено - между ними идеологически искрит. Если послушать, что они обсуждают, как они друг к другу относятся, то понимаешь - там утрачено все, это последний этап перед дракой, когда вы просто оскорбляете друг друга... Это уже не шоу, это это абсолютно разные философии о том, что делать со страной», - рассказал Бут.

По словам предпринимателя, американское общество расслоилось на три Америки, которые делят одно  пространство и время. Это «Америка белых», «Америка демократов больших городов» и все остальные. На фоне назревающего кризиса и проблем с деньгами эти «слои» больше не смогут уживаться вместе.

«На население порядка 330-340 миллионов приходится порядка миллиарда единиц стрелкового оружия. Они уже вооружены до зубов», - заявил Бут.

Полное интервью с предпринимателем Виктором Бутом смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.

#сша #открытый эфир #гражданская война #Виктор Бут #наш эксклюзив
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