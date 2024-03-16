Виктор Бут заявил, что общество США находится на пороге гражданской войны

Американской общество расколото и хорошо вооружено, этому вероятность начала гражданской войны в Штатах высока как никогда. Об этом в программе «Открытый эфир» заяви предприниматель Виктор Бут.

«Общество очень сильно разделено - между ними идеологически искрит. Если послушать, что они обсуждают, как они друг к другу относятся, то понимаешь - там утрачено все, это последний этап перед дракой, когда вы просто оскорбляете друг друга... Это уже не шоу, это это абсолютно разные философии о том, что делать со страной», - рассказал Бут.

По словам предпринимателя, американское общество расслоилось на три Америки, которые делят одно пространство и время. Это «Америка белых», «Америка демократов больших городов» и все остальные. На фоне назревающего кризиса и проблем с деньгами эти «слои» больше не смогут уживаться вместе.

«На население порядка 330-340 миллионов приходится порядка миллиарда единиц стрелкового оружия. Они уже вооружены до зубов», - заявил Бут.

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