Британцам предложили передать сданные в утиль авто Киеву за деньги

Власти Лондона запустили программу передачи Украине автомобилей, сданных в утиль из-за обновлённых экологических норм выбросов, пишет газета Financial Times.

Как сообщает Life.ru, владельцы автотранспорта могут получить в среднем 2000 фунтов стерлингов (примерно 234,5 тыс рублей - прим.ред.), если утилизируют авто или передадут властям. В то время как материальная компенсация для обладателей машин, оборудованных инвалидными колясками, в пять раз больше.

В управлении транспортной системой Лондона считают, что инициатива позволит расширить предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта на Украине.

По данным издания, лондонская служба скорой медицинской помощи также планирует пожертвовать Киеву 50 списанных машин.