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Над Тульской областью сбили украинский беспилотник

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресечена около 12.00 мск.
2024-03-15 13:20:01
© Фото: Константин Морозов, РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны сбили сегодня украинский дрон в небе над Тульской областью, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты в районе 12.00 по столичному времени. В ходе попытки противник применил беспилотник самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #МО РФ
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