Над Тульской областью сбили украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны сбили сегодня украинский дрон в небе над Тульской областью, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты в районе 12.00 по столичному времени. В ходе попытки противник применил беспилотник самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.