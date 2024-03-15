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Сын Федора Добронравова прокомментировал слухи о болезни актера

Артист не подтвердил информацию об отмене выступлений отца из-за болезни.
Алексей Курильченко 2024-03-15 12:06:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Сын актера Федора Добронравова прокомментировал «Звезде» сообщения о якобы отмене всех выступления своего отца из-за болезни. Артист не подтвердил информацию о заболевании отца и операции.

«Скажу только, что все хорошо», - сказал Иван в беседе со «Звездой».

Агент артиста Ирина Сойкина подтвердила нашему телеканалу, что спектаклей с участием актера не будет до 2025 года.

Напомним, Telegram-канал SHOT сообщил, что Федор Добронравов отменил все свои спектакли до января 2025 года. Утверждается, что это якобы связано с болезнью. Сам артист не прокомментировал данную информацию.

 

#актер #бульвар #наш эксклюзив #Федор Добронравов #иван добронравов
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