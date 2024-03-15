Сын Федора Добронравова прокомментировал слухи о болезни актера

Сын актера Федора Добронравова прокомментировал «Звезде» сообщения о якобы отмене всех выступления своего отца из-за болезни. Артист не подтвердил информацию о заболевании отца и операции.

«Скажу только, что все хорошо», - сказал Иван в беседе со «Звездой».

Агент артиста Ирина Сойкина подтвердила нашему телеканалу, что спектаклей с участием актера не будет до 2025 года.

Напомним, Telegram-канал SHOT сообщил, что Федор Добронравов отменил все свои спектакли до января 2025 года. Утверждается, что это якобы связано с болезнью. Сам артист не прокомментировал данную информацию.