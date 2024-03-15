Камчатские молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе с помощью ДЭГ

В Камчатском крае местные жители Алексей и Ульяна Ивденко в день выборов президента России приняли решение зарегистрировать свой брак. Чтобы не упускать возможности проголосовать, они прямо в ЗАГСе воспользовались дистанционной электронной формой голосования (ДЭГ). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Алексей рассказал, что они сделали двойной выбор - поженились и проголосовали на выборах президента.

Молодожены выбрали дистанционное голосование, так как были прикреплены к разным избирательным участкам, но хотели поучастововать в голосовании вместе.

Напомним, что выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами в президенты являются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвиженец) и Владислав Даванков («Новые люди»).