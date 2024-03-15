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Юнармейцы Хабаровска приняли участие в акции «Верни герою имя»

Сегодня акция продолжится у памятников и мемориалов защитникам Отечества в Новосибирске, Московской области, Санкт-Петербурге, Мурманске, Ростове-на-Дону, Калужской области и Луганской Народной Республике.
Андрей Аркадьев 2024-03-15 12:28:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Юнармейцы Хабаровска дали старт всероссийской акции у памятника рабочим и морякам Амурской флотилии. Акция приурочена к 79-й годовщине Великой Победы, она завершится 9 мая.

Мероприятия направлены на привлечение внимания к истории страны и проходят по всей России. Участники акции наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях, собирают архивные сведения о павших воинах, защищавших Отечество.

Первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров отметил, что юнармейцы принимают участие в акции не первый год. В ней задействовано большое количество неравнодушных людей, сказал он.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы неизвестных солдат стало меньше, чтобы все участники тех героических событий были установлены, была известна их судьба и места их захоронения. А закрепленные юнармейские отряды за воинскими мемориалами позволят хранить память о наших героических предках», − сказал Кауров.

Акция продолжится в Новосибирске, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Мурманске, Ростове-на-Дону, Калужской области и ЛНР.

#юнармия #акция #Верни герою имя
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