Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении превысили 240 человек

Потери украинской стороны на Донецком направлении за сутки превысили 240 человек, сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Юг» Сергей Румянцев.

Помимо живой силы, противник лишился трех танков, пяти автомобилей и склада боеприпасов. Кроме того, на данном направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику возле Георгиевки, Клещеевки и Невельского Донецкой Народной Республики.

Между тем на Южно-Донецком направлении бойцы группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, отразили три украинские атаки. За сутки противник потерял 128 человек, танк, два автомобиля и две буксируемые гаубицы Д-30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.