В Москве состоялась премьера фильма «По зову сердца» о Вяземской операции

Режиссер Игорь Угольников представил широкой публике многосерийный фильм «По зову сердца», посвященный военной операции июля 1941 года «Вяземский котел». Благодаря ей удалось задержать врага на пути к столице.

Операцию провели всего через несколько недель после начала Великой Отечественной войны. На призывные пункты пришли подростки, подделавшие возраст в документах, старики, спортсмены и артисты - более 400 тысяч москвичей, не подлежащих призыву. Они сформировали первые отряды добровольцев. Когда войска вермахта с боями продвигались к советской столице, именно они, простые граждане, взяли в руки оружие, чтобы защитить Москву. Фильм покажет их путь от момента попадания на фронт до прорыва из окружения.

«Шестого октября вечером немцы вошли в это место, вытащили всех раненых ополченцев и 7-го числа в небольшой яме их расстреляли. Я даже повстречался со свидетельницей, которая их закапывала. Она мне сказала потом, что еще два дня могила "дышала"», - рассказал Угольников.

Как признается сам Игорь Станиславович, во время съемок он чувствовал, что дед рядом. Идею ленты кинематографист формулирует просто - показать историю такой, какой она была на самом деле.

«Все время было ощущение, что что-то чего-то не доделал. Сегодня я сдаю им экзамен. Ополченцам Москвы 41-го года», - сказал режиссер.

Съемки сериала стартовали два года назад, 3 июля - тогда же, 83 года назад Сталин обратился к народу с призывом спасать Отечество. Да и место для премьеры выбрали не случайно. Она состоялась в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве. Часть фильма тоже снималась здесь, в этих стенах.

История о людях - главная тема военной драмы. Как говорят создатели фильма, главных героев тоже будет много. Даже постер создавали так, чтобы каждый желающий сфотографироваться смог, встав в один ряд с народными ополченцами Москвы.

«Выход сегодняшнего фильма еще раз говорит о важности и необходимости защиты и сохранения нашей истории. И сегодня московские ополченцы, московские добровольцы также сражаются в зоне спецоперации, помогают освобожденным территориям, работают волонтерами. И это такие же граждане, москвичи, как и в 41-м году», - рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Работу над картиной закончили буквально перед премьерой - 12 марта. Была проведена долгая и сложная работа - изучение архива, постановка кадра, неудавшиеся дубли, цветокоррекция. И вот он, долгожданный результат. И первые аплодисменты съемочной группе.

«Замечательные актерские работы, прекрасная операторская. Такое фантастическое повествование, влюбило нас во всех героев, и я думаю, сейчас он будет нас бить трагической судьбой во второй части повествования. Очень нужное кино, по-моему», - рассказал актер Александр Жигалкин.

«По зову сердца» - первый современный художественный фильм о судьбе народного ополчения. Всего в нем четыре серии, которые должны напомнить всем нам об истории и тех, кем стоит гордиться.