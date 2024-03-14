Землетрясение произошло неподалеку от столицы Черногории

В Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Согласно информации сейсмологического центра, землетрясение произошло в 06:06 по московскому времени. Очаг подземных толчков находится в 76 километрах северо-западнее столицы Черногории - Подгорицы - на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших не приводится.

Черногория находится на границе столкновения Африканской и Евразийской литосферных плит. В следствие этого весь Средиземноморский регион считается сейсмоопасным и землетрясения там могут иметь высокую магнитуду.