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Землетрясение произошло неподалеку от столицы Черногории

Очаг землетрясения залетал на глубине 10 километров, данные о пострадавших не приводятся.
Никита Черненко 2024-03-14 07:12:01
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Согласно информации сейсмологического центра, землетрясение произошло в 06:06 по московскому времени. Очаг подземных толчков находится в 76 километрах северо-западнее столицы Черногории - Подгорицы - на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших не приводится.

Черногория находится на границе столкновения Африканской и Евразийской литосферных плит. В следствие этого весь Средиземноморский регион считается сейсмоопасным и землетрясения там могут иметь высокую магнитуду.

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