Неисправность двигателя могла стать причиной падения вертолета в Магадане

Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета Ми-8Т в Магаданской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, рейс перевозил работников золоторудного месторождения, всего на борту находилось 20 человек, включая трех членов экипажа. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность двигателя, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции», - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

К поисково-спасательным мероприятиям привлечено два вертолета из Магадана, а также наземная техника.

Падение вертолета с вахтовиками, следовавшего по маршруту «посадочная площадка Кварцевый - аэропорт Омсукчан», произошло в 11:05 по магаданскому времени. Согласно информации Telegram-канала «112», один человек погиб в результате крушения.