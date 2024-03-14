Европарламент не стал продлять на год отмену пошлин на украинский сельхозимпорт

Депутаты Европарламента не стали продлять еще на год режим беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины в Европейский союз. Об этом говорится в опубликованном коммюнике.

Как передает Life, 347 депутатов ЕП проголосовали за внесение поправок в предложение продлить режим до 5 июня 2025 года. 117 членов Европарламента проголосовали против, а 99 воздержались. В итоге документ направили для доработки в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом Евросоюза.

Парламентарии отметили, что по законодательству можно принимать любые меры в случае серьезных проблем на европейском рынке или на рынке отдельных стран Европейского союза, которые импортируют товары с Украины. В то же время беспошлинный ввоз товаров из Молдавии был одобрен еще на год большинством голосов в ЕП.

Ранее Европарламент проголосовал за выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Выделение средств Киеву одобрили 536 членов ЕП из 615.