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В Испании зафиксирована самая теплая зима в истории

Средняя температура на материковой части страны составила 8,5 °C.
Глеб Владовский 2024-03-14 22:40:01
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

Зима 2023-2024 года стала самой теплой в Испании за всю историю наблюдений с 1961 года, передает РИА новости со ссылкой на государственное метеорологического агентства (AEMET).

По данным метеорологов, средняя температура на материке достигала 8,5 °C. А это почти на два градуса выше среднего показателя для этого времени года. В то время как на Канарских островах ситуация сложилась совершенно иной. Там средняя температура составила 17,7 °C, что на 2,5 °C выше среднего.

При этом отмечается, что в плане выпавших осадков, эта зима была нормальной на большей части Испании. Это время года началось с «очень сухого декабря, который сменился на нормальный январь, а февраль стал более влажным, чем обычно». Дожди помогли частично смягчить засуху на северо-западе страны, однако к концу сезона низкое количество осадков сохранилось на большей части Средиземноморья.

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