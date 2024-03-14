Мощнейший в этом году циклон обрушился на Камчатку

На Камчатку обрушился самый мощный в этом году циклон. Сильнейшая снежная буря сопровождается шквалистым ветром. На побережье он достигает 50-ти метров в секунду.

Основной удар пришёлся на Петропавловск-Камчатский. Стела на въезде в город описывает погодную обстановку красноречивее всего. Перед стихией не могут устоять и люди.

На дорогах образовался каток, видимость нулевая и многочисленные аварии. В одной только камчатской столице их не менее двадцати. В массовом ДТП на федеральной трассе столкнулись восемь легковых автомобилей и грузовик.