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Мощнейший в этом году циклон обрушился на Камчатку

В одном только Петропавловске-Камчатском сильные разрушения, нарушено автомобильное движение.
Глеб Владовский Максим Артемьев 2024-03-14 21:18:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

На Камчатку обрушился самый мощный в этом году циклон. Сильнейшая снежная буря сопровождается шквалистым ветром. На побережье он достигает 50-ти метров в секунду.

Основной удар пришёлся на Петропавловск-Камчатский. Стела на въезде в город описывает погодную обстановку красноречивее всего. Перед стихией не могут устоять и люди.

На дорогах образовался каток, видимость нулевая и многочисленные аварии. В одной только камчатской столице их не менее двадцати. В массовом ДТП на федеральной трассе столкнулись восемь легковых автомобилей и грузовик.

#в стране и мире #Камчатка #Циклон #Петропавловск-Камчатский #ДТП #метель
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