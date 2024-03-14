На американских Боингах стали все чаще обнаруживать дефекты

Американские регуляторы уже несколько лет скурпулезно следят за производством Боингов, но качество самолетов продолжает уходить в пике.

Как сообщают журналисты New York Times, производитель самолетов прошел 56 проверок, но провалил 33. В общей сложности было выявлено 97 случаев несоответствия требованиям.

Буквально на прошлой неделе у одного самолета модели 737 MAX в Техасе переломилось шасси после посадки. У другого - 777-го в Сан-Франциско отвалилось колесо во время взлета. Шина рухнула на парковку для сотрудников аэропорта, повредив несколько машин.

Еще пример: Боинг Анджея Дуды направлялся в Варшаву без него самого из-за незначительного дефекта, найденного в машине. Но какого именно - не уточняется. Это уже стало шестым инцидентом у Боинга в этом году.

Стоит отметить, что волны инспекций усилились еще в конце декабря 2023 года, когда на борту 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась дверная панель. В результате заглушка фюзеляжа вместе с окном вылетела на высоте пяти километров, а на борту в это время находились более 170 пассажиров и 6 членов экипажа.

Американцы в последнее время стали и вовсе бойкотировать путешествия на Боингах. На одном из сервисов теперь даже появилась графа выбора самолета, где можно исключить лайнеры этого типа, при этом цена за билеты не изменится.

Кто в этом случае виноват, авиаперевозчик или компания производитель большой вопрос? Однако, если даже с такими поломками американцы разрешают Боингам взлетать, возникает вопрос, какой же, незначительный эффект выявили у самолета президента Польши.