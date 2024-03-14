В Фукусиме произошло землетрясение магнитудой 5,8

В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,8. Наибольшая интенсивность зафиксирована у поселков Кавамата и Нараха. Об этом сообщает телеканал NHK.

Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по московскому времени (00.14 по местному). Сообщается, что угрозы цунами нет. Оператор атомной электростанции «Фукусима-1» проводит проверку на предмет возможных аномалий из-за землетрясения.

Перед подземными толчками жители Японии получили экстренные предупреждения. О пострадавших и разрушениях не сообщается.