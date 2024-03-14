В Анголе более 50 человек не выдержали проверку на колдовство и умерли

В Анголе погибли более 50 человек, выпивших специальную жидкость на основе трав для проверки на наличие магических способностей. Об этом пишет The Guardian Nigeria.

«Свыше 50 человек заставили выпить загадочную жидкость, которая, по мнению старейшин общин, способна показать, занимается ли человек колдовством или нет», - цитирует издание члена местного совета Лузию Филемоне.

В некоторых населенных пунктах Анголы жители все еще верят в колдовство. Людям, которых обвиняют в использовании магии, часто дают выпить специальную жидкость. В последнее время количество таких инцидентов возросло. Законов, запрещающих колдовство, в Анголе нет.