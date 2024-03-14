Герой России Мушенков рассказал, как вызвал огонь на себя и спас однополчан

Скромного инженера-сапера в очках на общевойсковом полигоне молодые бойцы слушают с особой внимательностью. Не каждый день обучение проводит Герой России Юрий Мушенков, который недавно вернулся из зоны спецоперации. Даже во время реабилитации он не теряет времени зря, а продолжает делиться опытом с молодым пополнением, объясняя тонкую и ювелирную инженерную науку.

О том, как правильно обнаруживать, ликвидировать или наоборот устанавливать минно-взрывные устройства, каких типов они бывают, инженер-сапер Юрий Мушенков рассказывает уже с учетом боевого опыта. Для самих бойцов 29-летний сержант - пример для подражания.

«Мы гордимся, что проходим обучение под началом сержанта Мушенкова, Героя Российской Федерации. Нас это мотивирует на выполнение дальнейших задач в зоне специальной военной операции», - признается старший сапер с позывным Ястреб.

Сохранились кадры первых дней украинского контрнаступления летом 2023 года в районе Времевского выступа. Огнем из противотанкового ракетного комплекса боевики ведут огонь по бронемобилю, в котором вместе с десятком сослуживцев и находился сержант Мушенков. В это время саперная группа ехала на минирование участка в «серой» зоне.

«У нас была группа из 11 человек. Мы минируем те участки, где техника не может минировать дистанционно. Мы поехали, потому что машина, которая минирует дистанционно, уехала вперед. Она должна была отработать и вернуться. А мы уже вручную отдельные участки должны были доделывать», - рассказывает Герой России Юрий Мушенков.

Юрий признается, в какой-то момент по ним начали работать из стрелкового вооружения, гранатометов. Из-под шквального огня нужно было экстренно выбираться всей группе, которая короткими перебежками укрылась в заброшенном ангаре. Но и в него начались прилеты. До следующего укрытия нашим инженерам - несколько сотен метров по простреливаемой степи, а подразделения огневой поддержки еще в пути. Тогда сержант Мушенков решается на отважный, но очень рискованный шаг.

«Туда надо было тоже перебегать по открытой местности. Поэтому противника надо было привлекать на себя, чтобы там за ангарами он не обострял особого внимания. В этот момент я выбежал в лесополосу. А весь личный состав, который уцелел, он в противоположную сторону пошел», - делится Мушенков.

Отстреливаясь на ходу и вызывая огонь противника на себя, сержант начал приближаться к вражеским позициям. В тот момент для Юрия стояла только одна задача – дать возможность боевым товарищам выбраться из западни. Этим поступком он не только спас жизни однополчан, но и сам остался в живых.

«Я понимаю, что это чудо просто. Родился в рубашке. Вот такой железобетонной. Там ничего не слышно. Все дезориентировано. Просто он решил взять инициативу на себя, жертвуя собой. Чтобы люди могли уйти. Секунды все решают. Здесь никаких раздумываний не было», - делится заместитель командира инженерно-саперного батальона Виктор Трачук.

Спустя три дня Юрия Мушенкова вывезли в тыловой район к своей саперной группе целым и невредимым. А в конце февраля уже этого года 29-летний сержант инженерной-саперных войск 5 армии группировки войск «Восток» за самоотверженный подвиг, храбрость и мужество получил «Золотую Звезду» «Героя России» из рук министра обороны Сергея Шойгу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.