Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС

Президент России Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции (АЭС).

Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200 - это начало строительства абсолютно нового энергоблока. Глава государства принял участие в церемонии по видеосвязи.

Ленинградская АЭС считается одной из крупнейших электростанций в РФ по установленной мощности. Ее уникальность в том, что на ней используются канальные уран-графитовые и водо-водяные энергоблоки. Сообщается, что строящийся энергоблок №7 планируется ввести в промышленную эксплуатацию к 2030 году.