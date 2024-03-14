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Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС

Блок планируют ввести в эксплуатацию в 2030 году.
Глеб Владовский 2024-03-14 16:18:01
© Фото: Вадим Жернов, РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции (АЭС).

Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200 - это начало строительства абсолютно нового энергоблока. Глава государства принял участие в церемонии по видеосвязи.

Ленинградская АЭС считается одной из крупнейших электростанций в РФ по установленной мощности. Ее уникальность в том, что на ней используются канальные уран-графитовые и водо-водяные энергоблоки. Сообщается, что строящийся энергоблок №7 планируется ввести в промышленную эксплуатацию к 2030 году.

#в стране и мире #Путин #ленинградская АЭС #строительство АЭС
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