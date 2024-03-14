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Столтенберг признался, что НАТО поставлял ракеты для ударов по кораблям ЧФ

Глава НАТО указал на важность увеличения поставок ракет альянса киевскому режиму.
Алексей Курильченко 2024-03-14 14:31:01
© Фото: Federico Gambarini, dpa, Globallookpress

Ракеты, которыми украинские боевики атаковали корабли Черноморского флота, поставлял Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе своего ежегодного доклада Столтенберг заявил, что Украина наносила удары по кораблям Черноморского флота под Одессой. Генсек сообщил, что вооружение для этого поставляли страны-члены НАТО, и указал на критическую важность поставок и применения подобного вооружения киевским режимом.

Столтенберг уточнил, что боевики использовали ракеты Scalp и Storm Shadow. При этом он не сказал, кто именно проводил разведку и целеуказание ракет для нанесения ударов.

#в стране и мире #НАТО #Йенс Столтенберг #Черноморский флот
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