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Тренер одесского ФК «Черноморец» не вернулся на Украину после сборов в Турции

Предположительно, специалист отправился в город Майами в США.
Алексей Курильченко 2024-03-14 13:04:01
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Тренер по физподготовке футбольного клуба «Черноморец» из Одессы Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после сборов в Турции. Предположительно, специалист намерен улететь в США и поселиться в Майами со своей семьей.

«Один из представителей "Черноморца", все время проведший с клубом на сборах, принимал полноценное участие в подготовительном процессе, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинев. Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко. Билет на него был приобретен, но в самолете к моменту отправки его не оказалось», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Руководство клуба инициировало процесс аннулирования лицензии специалиста. Известно, что Касьяненко приступил к работе в «Черноморце» в 2022 году.

#Спорт #Футбол #Украина #побег #Черноморец
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