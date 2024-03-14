Тренер одесского ФК «Черноморец» не вернулся на Украину после сборов в Турции

Тренер по физподготовке футбольного клуба «Черноморец» из Одессы Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после сборов в Турции. Предположительно, специалист намерен улететь в США и поселиться в Майами со своей семьей.

«Один из представителей "Черноморца", все время проведший с клубом на сборах, принимал полноценное участие в подготовительном процессе, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинев. Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко. Билет на него был приобретен, но в самолете к моменту отправки его не оказалось», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Руководство клуба инициировало процесс аннулирования лицензии специалиста. Известно, что Касьяненко приступил к работе в «Черноморце» в 2022 году.