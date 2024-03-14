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МО РФ: уничтожены до 195 боевиков, пытавшихся прорваться в Белгородскую область

Неприятель пытался осуществить прорыв в районе населенного пункта Сподарюшино, но эта попытка была сорвана упреждающими действиями.
2024-03-14 13:25:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Противник пытался прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Сподарюшино, но потерпел неудачу. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Потери украинской стороны в ходе безуспешной попытки прорыва в Белгородскую область составили до 195 человек. Помимо живой силы, противник лишился пяти танков, четырех боевых бронированных машин, трех самоходных реактивных установок разминирования УР-77 и трех инженерных машин разграждения.

Кроме того, на Купянском направлении наши войска улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение противнику.

Между тем силы ПВО за сутки уничтожили 136 беспилотников ВСУ, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда, выпущенные с помощью РСЗО HIMARS, а также четыре снаряда РСЗО «Град».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #белгородская область #МО РФ #СВО
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