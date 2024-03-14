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В Кремле назвали искажением контекста реакцию США на слова Путина о ядерном оружии

Представитель Белого дома назвала заявления Путина о ядерном оружии «безответственными и безрассудными».
Алексей Курильченко 2024-03-14 12:29:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Реакция Белого дома на интервью президента РФ Владимира Путина Дмитрию Киселеву является попыткой исказить контекст и нежеланием слышать то, что говорит российский лидер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрированно наблюдали давно, особенно в последние два года», - заявил Песков.

Напомним, что 13 марта было опубликовано интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. В нем поднимался вопрос применения ядерного оружия. Российский лидер допустил его применение только в случае появления угрозы существования Российской Федерации. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала заявления Путина «безответственными и безрассудными на фоне украинского конфликта».

#в стране и мире #интервью #ядерное оружие #Белый дом #Владимир Путин
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