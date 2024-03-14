Российская авиация нанесла около 40 ударов по врагу в ДНР

Российская авиация нанесла около 40 ударов по киевским формированиям в ДНР, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук.

«Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесено около 40 авиационных ударов в районах Новгородское, Кирово, Ленинское и Бердычи», - сказал он.

Группировка «Центр» нанесла огневое поражение по 360 выявленным целям ВСУ, среди которых более 50 пунктов дислокации и скопления техники противника, 12 опорных пунктов и до 100 позиций полевой артиллерии.

Украинская сторона за сутки потеряла до 460 человек. Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц военной техники, включая танк Т-72, три командно-штабные машины, 17 автомобилей. Также ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и два пункта управления беспилотниками.

Начальник пресс-центра рассказал и об успехах российских войск в ходе контрбатарейной борьбы. По словам Савчука, наши военные поразили британскую САУ AS-90, советскую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и американское буксируемое орудие М119.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.