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Группировка «Восток» пресекла попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Противник на данном направлении за сутки потерял до 150 человек.
2024-03-14 11:59:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие за прошедшие сутки пресекли попытки противника провести ротации на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Пресечены попытки противника провести усиления и ротации на передовых позициях в районах Старомайорского, Ровнополя, Червоного и Луговского», - сказал он.

Кроме того, бойцы ВС РФ отразили украинские контратаки в районе Новодонецкого, добавил начальник пресс-центра.

Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 150 человек. Также уничтожено несколько единиц техники, включая два БТР, две единицы автомобильной техники и шесть беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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