Пленный Павлюк заявил, что украинская нация исчезает в ходе боевых действий

Взятый в плен российскими бойцами Сергей Павлюк рассказал, что в ходе боевых действий ВСУ несут потери, нация исчезает. Видеозапись беседы с пленным распространило Министерство обороны РФ.

По словам Павлюка, в ходе боев под Авдеевкой российские военные постоянно обстреливали из минометов и артиллерии, также по украинцам работали дроны-камикадзе. В его подразделении каждый день был как минимум один раненый.

«Исчезает нация. Зря мы пошли на это все», - заявил пленный.

Павлюк рассказал, что под Авдеевкой силы были неравны, сопротивляться не имело смысла, и командир принял решение отступать с позиций. Как утверждает пленный, при отступлении украинские военные бросали раненых сослуживцев.

«При отступлении я подвернул ногу, это было ночью. Сослуживцы посчитали, что со мной далеко не уйти. И меня оставили, а сами ушли», - сказал он.

Сергей заночевал в здании на окраине города. Одному отстреливаться не имело смысла. Когда российские военные предложили сдаться, Павлюк согласился. В плену мужчине оказали медицинскую помощь, дали обезболивающее, накормили и напоили. Обращались с пленным уважительно и достойно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.