Доминирование западных элит в мире подходит к концу, несмотря на их стремление заморозить несправедливое положение дел. Об этом заявил президент России Владимир Путин, назвав элиты Запада «балом вампиров, набивающих брюхо человеческой плотью».

«В западных элитах очень сильно желание заморозить существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы - деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», - заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, телеканалу «Россия 1» и агентству РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что «золотой миллиард» на протяжении столетий паразитировал на народах Африки, Азии и Латинской Америки. При этом Путин отметил, что сейчас африканские лидеры выражают готовность работать с Россией.

Также Путин заявил, что его задача - работать в интересах российского народа. Президент не считает себя «вершителем мировых судеб», а лишь соответствует запросам российского общества.