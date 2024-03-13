В Рязанской области загорелся атакованный беспилотником нефтезавод, есть пострадавшие

Нефтезавод в Рязанской области подвергся атаке украинского беспилотника, в результате чего на предприятии начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, несколько человек получили травмы в результате удара БПЛА. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия.