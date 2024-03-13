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В Рязанской области загорелся атакованный беспилотником нефтезавод, есть пострадавшие

На месте работают все оперативные службы, ситуацию контролирует губернатор Ростовской области.
Никита Черненко 2024-03-13 08:24:01
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

Нефтезавод в Рязанской области подвергся атаке украинского беспилотника, в результате чего на предприятии начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, несколько человек получили травмы в результате удара БПЛА. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия.

«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия», - написал Малков.

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