Инициатива на линии соприкосновения в зоне спецоперации полностью перешла к Вооруженным силам Российской Федерации, это все признают. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1».

Глава государства прокомментировал последние попытки прорыва украинских ДРГ на территорию Курской и Белгородской областей. Как отметил президент, попытки киевского режима атаковать российские приграничные области происходят на фоне неудач на линии фронта.

«Сейчас инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают», - подчеркнул Путин.

Согласно информации Минобороны России, ВСУ потеряли 234 боевика убитыми при попытке вторгнуться на территорию РФ. Российские военнослужащие также уничтожили семь танков противника, два бронетранспортера и три БМП Bradley американского производства.