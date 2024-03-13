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Путин констатировал полный переход инициативы к ВС РФ на линии соприкосновения

Президент отметил, что сегодня все признают лидерство российских военнослужащих на линии соприкосновения.
Никита Черненко 2024-03-13 07:32:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Инициатива на линии соприкосновения в зоне спецоперации полностью перешла к Вооруженным силам Российской Федерации, это все признают. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1».

Глава государства прокомментировал последние попытки прорыва украинских ДРГ на территорию Курской и Белгородской областей. Как отметил президент, попытки киевского режима атаковать российские приграничные области происходят на фоне неудач на линии фронта.

«Сейчас инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают», - подчеркнул Путин.

Согласно информации Минобороны России, ВСУ потеряли 234 боевика убитыми при попытке вторгнуться на территорию РФ. Российские военнослужащие также уничтожили семь танков противника, два бронетранспортера и три БМП Bradley американского производства.

#армия #ВС РФ #Владимир Путин #президент РФ #инициатива #линия соприкосновения
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