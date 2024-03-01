У самолета Boeing треснуло лобовое стекло в небе над Атлантикой

В США самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Бостоне. Причиной такого маневра в воздухе стала трещина в лобовом стекле самолета.

«Boeing 777-200 вылетел из Нью-Йорка в 19:28, но в 21:46 капитан воздушного судна сообщил о чрезвычайной ситуации на борту. Спустя 17 минут лайнер приземлился в Бостоне», - приводит данные «360».

При этом стекло 23-летнего самолета треснуло прямо в воздухе над Атлантическим океаном. После приземления авиапассажиров разместили в гостинице, а возобновление полета запланировано на следующий день.

После этого происшествия стало известно, что руководству Boeing предписали в 90-дневный срок устранить проблемы с качеством и соблюдением стандартов безопасности при строительстве самолетов. Такая реакция последовала после того, как в январе у нового лайнера Boeing 737 Max взорвалась панель.