Звезду Героя РФ дали Андрею Волоскову, который вел бой с перебитыми ногами

В Центральном Доме Российской Армии родственникам Героя России Андрея Волоскова вручили медаль «Золотая звезда». Почетное звание командир парашютно-десантного взвода Ивановской дивизии ВДВ получил посмертно. Свой последний бой молодой боец вел до последнего, несмотря на тяжелейшие ранения. Он спас боевых товарищей, но сам погиб.

На видео попали кадры одного из серьезных осенних боев, где наши десантники наносят удары по батальону ВСУ «Железные волки». Где-то здесь, возможно, в своей БМД, находился гвардии лейтенант Андрей Волосков. На его счету всего за пару месяцев 10 успешных разведывательных операций. Из последней он уже не вернулся.

В Центральном Доме Российской Армии сегодня тихо. Родным и близким Андрея Волоскова вручают звезду Героя России. В прошлом году 2 ноября он получил приказ скрытно выдвинуться на охрану заминированного коридора, чтобы не допустить прорыва украинских формирований. Двое суток десантники удерживали рубеж.

Их позиции атаковали 20 дронов-камикадзе, затем ракетно-артиллерийский удар. Андрей Волосков сначала получил тяжелейшее ранение руки, но продолжил бой. Затем очередным взрывом ему перебило обе ноги. Уже понимая всю тяжесть ранений, гвардии лейтенант вывел из строя радиостанцию и до последнего вел огонь, прикрывая отход своих подчиненных.

«Андрей умел ценить дружбу и войсковое товарищество. Ему были присущи самые высокие качества патриота нашей страны, он осознанно выбрал профессию офицера и до конца был верен выбранному пути», - поделился врио командующего ВДВ Николай Чобан.

Андрею Волоскову было всего 23 года. Совсем молодой офицер, он только летом прошлого года получил свои лейтенантские погоны на выпуске знаменитого Рязанского училища ВДВ и практически сразу отправился к линии боевого соприкосновения командиром парашютно-десантного взвода. Конечно, он брал пример с отца - тоже героя России. Слова заслуженному офицеру сегодня давались нелегко.

«Был очень сильно прилежным, справедливым, очень сильно добрым. Всегда очень рассуждал правильно. Прежде чем что-то сделать, он проанализировал ту или иную ситуацию, а потом выполнил эту задачу. И выполнял сначала ее сам», - рассказал его отец Алексей Волосков.

Горе, постигшее семью Волосковых, невозможно измерить. Это была потеря не только любимого сына и мужа, но и будущего отца. Спустя всего 9 дней после гибели Андрея, у него родился сын. Но это и новая надежда для всей семьи.

Указ о награждении гвардии лейтенанта Андрея Волоскова звездой Героя России подписан 22 февраля этого года. Боевой путь командира десантной роты длился не так долго, но его подвиг не забывают те, кто выжил благодаря ему. И для них он навсегда останется живым примером мужества.