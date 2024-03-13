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Экипаж первого в РФ боевого ледокола прошел учения в виртуальном формате

Моряки отработали прохождение сложных участков в районе Кольского полуострова.
Роман Закурдаев Глеб Владовский 2024-03-13 21:45:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» виртуально проходит по Североморскому рейду. Вокруг родные сопки, привычная для моряков Северного флота погода за бортом и сложный фарватер на выходе из Кольского залива.  На специальном тренажере задаются любые условия, вплоть до нештатных ситуаций на корабле. 

Экипаж ледокола состоит из 80 человек, средний возраст каждого матроса - чуть за 20. Многие из них - вчерашние выпускники высших военно-морских училищ.

«Готовим экипаж изучаем устройство корабля его систем — это самое основное.  Ответственность, конечно, высокая. Это первый в своем роде класс, который выполняется полностью военным экипажем», - рассказал командир патрульного корабля «Иван Папанин» Кирилл Ткаченко.

Универсальный патрульный корабль арктической зоны «Иван Папанин» сейчас дожидается свой первый экипаж у причальной стенки на Адмиралтейских верфях. В ближайшее время пройдет заселение команды и планируется, что до конца года боевой ледокол войдет в состав ВМФ России.  

Кроме охраны северных границ, команде боевого ледокола предстоят дальние морские походы, благо характеристики корабля это позволяют.  В автономном плавании «Иван Папанин» может находиться до двух с половиной месяцев и пройти десять тысяч морских миль.

#в стране и мире #ВМФ #учения #ледокол Иван Папанин
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