Экипаж первого в РФ боевого ледокола прошел учения в виртуальном формате

Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» виртуально проходит по Североморскому рейду. Вокруг родные сопки, привычная для моряков Северного флота погода за бортом и сложный фарватер на выходе из Кольского залива. На специальном тренажере задаются любые условия, вплоть до нештатных ситуаций на корабле.

Экипаж ледокола состоит из 80 человек, средний возраст каждого матроса - чуть за 20. Многие из них - вчерашние выпускники высших военно-морских училищ.

«Готовим экипаж изучаем устройство корабля его систем — это самое основное. Ответственность, конечно, высокая. Это первый в своем роде класс, который выполняется полностью военным экипажем», - рассказал командир патрульного корабля «Иван Папанин» Кирилл Ткаченко.

Универсальный патрульный корабль арктической зоны «Иван Папанин» сейчас дожидается свой первый экипаж у причальной стенки на Адмиралтейских верфях. В ближайшее время пройдет заселение команды и планируется, что до конца года боевой ледокол войдет в состав ВМФ России.

Кроме охраны северных границ, команде боевого ледокола предстоят дальние морские походы, благо характеристики корабля это позволяют. В автономном плавании «Иван Папанин» может находиться до двух с половиной месяцев и пройти десять тысяч морских миль.