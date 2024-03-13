МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер 79-летний Пол Александер, проживший почти всю жизнь в «железном легком»

Несмотря на то, что Пол Александер из-за своего заболевания должен был все время находиться в специальной барокамере, он получил образование и стать адвокатом.
Анастасия Бобылева 2024-03-13 19:19:01
© Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress

Умер Пол Александер, который более 70 лет провел в «железном легком» - аппарате искусственного дыхания. Причиной смерти стал коронавирус.

Как сообщает 360, Пол Александер умер в присутствии своего брата 11 марта. Ему было 79 лет.

В шесть лет он заболел полиомиелитом, из-за чего оказался парализован. Для поддержания жизни ему было необходимо все время находиться в специальной герметичной барокамере, в которой созданы условия для введения воздуха в легкие и выведения из них. Из «железного легкого» Александеру можно было выходить лишь на несколько часов.

Тем не менее, он получил образование и стал адвокатом. Примечательно, что спустя несколько лет после того, как Пол Александер заболел, была изобретена вакцина против полиомиелита.

#в стране и мире #сша #заболевание #полиомиелит #железное легкое
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 