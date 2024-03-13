В ВШЭ усомнились, что технологии ИИ в будущем станут умнее человека

Тот факт, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) станут умнее человека к 2025 году - это PR-ход, заявил в интервью «Звезде» директор по научным проектам НИУ ВШЭ Сергей Гарбук.

В качестве примера он рассказал, что тот же тест ЕГЭ создавался исключительно для человеческого интеллекта в расчете на то, что человек обладает здравым смыслом и другими навыками, которых нет у средств искусственного интеллекта.

«То, что отдельные технологии с успехом проходят тесты, предназначенные для людей, вообще не означает, что технологии стали умнее человека», - подчеркнул эксперт.

От также указал на то, что ИИ - это обширный набор технологий, который рассчитан на выполнение определенных прикладных задач в той или иной сфере.

Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что к 2025 году искусственный интеллект, вероятно, превзойдет разум любого человека, а к 2029 году может даже стать умнее всего человечества.