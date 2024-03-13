В Белгородской области за сутки зафиксировали 320 попаданий украинских снарядов

Около 320 украинских снарядов попали по территории Белгородской области за последние сутки. Эти данные привел губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что 16 из 21 района области атаковали силы ВСУ. Ни одного прилета не зафиксировали только в Волоконовском, Вейделевском, Прохоровском, Корочанском и Ровеньском районах.

Для ударов по российским территориям применили 27 дронов. В результате попаданий повреждены 120 домов и 62 машины, а также экскаватор и автобус. Есть и пострадавшие среди людей - из 11 раненых четверо находятся в больнице, в том числе двое в тяжелом состоянии.

Ранее корреспондент «Звезды» показал кадры из населенного пункта Нехотеевка Белгородской области, куда попытались вторгнуться ВСУ. Российские военнослужащие и сотрудники Пограничной службы ФСБ успешно отразили попытку националистов прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков и три БМП Bradley.