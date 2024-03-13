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В Белгородской области за сутки зафиксировали 320 попаданий украинских снарядов

Украинские боевики за последние сутки совершили атаки по 16 из 21 района Белгородской области, повреждения получили более 120 домов.
Анастасия Бобылева 2024-03-13 18:03:01
© Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области, РИА Новости

Около 320 украинских снарядов попали по территории Белгородской области за последние сутки. Эти данные привел губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что 16 из 21 района области атаковали силы ВСУ. Ни одного прилета не зафиксировали только в Волоконовском, Вейделевском, Прохоровском, Корочанском и Ровеньском районах.

Для ударов по российским территориям применили 27 дронов. В результате попаданий повреждены 120 домов и 62 машины, а также экскаватор и автобус. Есть и пострадавшие среди людей - из 11 раненых четверо находятся в больнице, в том числе двое в тяжелом состоянии.

Ранее корреспондент «Звезды» показал кадры из населенного пункта Нехотеевка Белгородской области, куда попытались вторгнуться ВСУ. Российские военнослужащие и сотрудники Пограничной службы ФСБ успешно отразили попытку националистов прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков и три БМП Bradley.

#в стране и мире #снаряды #белгородская область #ВСУ #атаки
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