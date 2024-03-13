Захарова считает, что союзники Киева начали делить Украину

Союзники Киева начали делить остатки Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, об этом свидетельствуют слова президента Франции Эммануэля Макрона и других политических деятелей о вводе войск НАТО на территорию этой страны.

«На самом деле речь идет о том, что остатки Украины они начинают делить между собой. Впору в очередной задуматься, что будет, если доверить свою судьбу НАТО», - подчеркнула дипломат.

В качестве еще одного аргумента Захарова приводит нежелание стран альянса принять в свои ряды Украину, поскольку это «предполагает признание ее границ всеми членами НАТО», в то время как не все члены блока готовы признавать ее границы.