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Захарова считает, что союзники Киева начали делить Украину

По ее словам, об этом свидетельствуют слова Макрона о вводе войск НАТО на территорию этой страны.
Глеб Владовский 2024-03-13 16:19:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Союзники Киева начали делить остатки Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, об этом свидетельствуют слова президента Франции Эммануэля Макрона и других политических деятелей о вводе войск НАТО на территорию этой страны.

«На самом деле речь идет о том, что остатки Украины они начинают делить между собой. Впору в очередной задуматься, что будет, если доверить свою судьбу НАТО», - подчеркнула дипломат.

В качестве еще одного аргумента Захарова приводит нежелание стран альянса принять в свои ряды Украину, поскольку это «предполагает признание ее границ всеми членами НАТО», в то время как не все члены блока готовы признавать ее границы.

#в стране и мире #НАТО #Мария Захарова #эммануэль макрон #МИД РФ
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