В Донецке после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Шурф шахты 4/4-бис»

В Донецке открыли восстановленный мемориальный комплекс «Шурф шахты 4/4-бис». Реконструкцией памятника занималось Российское военно-историческое общество (РВИО).

На торжественном мероприятии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

«Шахта №4/4-бис - место невероятной трагедии. Здесь под землей нашли свое последнее пристанище более 75 тысяч жителей Донбасса - женщин, стариков, детей, многих из которых живыми сбросили в эту шахту. К сожалению, мы не знаем имена большинства этих людей. Но мы обязаны помнить, кто, как и за что уничтожил их», - сказал Кириенко.

Оккупация Донбасса войсками нацистской Германии длилась с октября 1941-го до начала сентября 1943-го. «Шурф шахты 4/4-бис» в Донецке (тогда Сталино) стал местом массовой казни мирных жителей нацистами. В шурф глубиной свыше 300 метров оккупанты сбрасывали трупы. Для уплотнения и утрамбовки тел добавлялась каустическая сода.

За годы оккупации в шурф были сброшены тела более 75 тысяч человек. Это второе по массовости место захоронения жертв нацизма после Бабьего Яра. Отступая в сентябре 1943 года, немцы взорвали здание, примыкающее к стволу шахты. После освобождения города начались работы по извлечению тел, но останки десятков тысяч человек поднять не удалось.

В 1983 году здесь открыли мемориал и с тех пор не ремонтировали. По просьбе жителей и властей ДНР РВИО провело масштабную реконструкцию памятника. Центральное место в комплексе заняла скульптурная композиция падающих в бездну шурфа тел. В память о погибших горит Вечный огонь. Его зажгли от пламени огня на Саур-Могиле.